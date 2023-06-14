فاركو ردا على اهتمام الزمالك: الباب مفتوح لحمادة

أعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق فاركو، موقف ناديه من العروض المقدمة للاعب الوسط محمود حمادة لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم الجديد.

وقال العشري في تصريحات لأون تايم سبورتس:" لا توجد أي عروض جدية حتى الآن، بنسبة لي لدينا أهداف محددة وهو مساعدة الفريق في التطور والارتقاء".

أضاف:" وصلنا لمراكز متقدمة في بطولة الدوري، وهدفنا الحفاظ على القوام الأساسي للفريق ودعمه بعدد من اللاعبين في الفترة المقبلة".

أتم:" في الوقت الحالي الباب مفتوح أمام أي لاعب يتلقى عرضًا جيدًا دون تعارض مع مصلحة الفريق".