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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تحقق نجاحًا بكل مكوناتها؛ الحكومة والشعب والرئيس.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية، مساء الأربعاء: «الدولة دي مش بتاعتي ومش بتاعة الحكومة، دي بتاعتنا كلنا ولازم تنجح بينا كلنا».

وأكمل: «ده مش كلام معنوي لطيف بقوله، أنا مبعرفش أضحك على حد، ومعرفش مكنش أمين وصادق، ومش هنطلع لقدام إلا بتحكيم فجوة الدولار».

وذكر أن «الحوار الوطني مجرد خطوة»، لافتا إلى مطالبات البعض بتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند مناقشة أي موضوع.

وأكمل: «اتفقنا كلنا عند مناقشة الموضوع أن ما يحدث خطوة من الخطوات، الحوار خطوة وليست نهاية المطاف، وكذلك العفو الرئاسي خطوة من الخطوات».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد في محافظة الإسكندرية.