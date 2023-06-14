حفيد أحمد مدحت يكن باشا: اقترح إنشاء حديقة الخالدين بالعاصمة الإدارية الجديدة

أثنى محمد يكن، حفيد أحمد مدحت يكن باشا، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومشاركة جميع الجهات المعنية والأثريين من أجل بلورة رؤية متكاملة حول موقف نقل بعض مقابر منطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ONE» مساء الثلاثاء: «تشكيل اللجنة قرار هام؛ لأن عدم وجود لجنة متخصصة خلق بلبلة ومخاوف كثير بين الناس، وهو قرار يحسب للرئيس السيسي».

وأضاف أن مقبرة وزير الزراعة الراحل بحكومة وزارة حسين رشدي 1919؛ لا تزال قائمة إلى الآن دون أي مساس بشأنها، موضحا أن الأمور ضبابية بشأن الموقف أو القرار النهائي حيالها، معقبا: «الأمور ستضخ بعد قرار السيد الرئيس».

وبشأن إعلان الرئيس السيسي إنشاء مقبرة وحديقة للخالدين في مكان مناسب؛ اقترح أن يتم إنشاء حديقة الخالدين في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا: «لكن القاهرة يجب أن تبقى القاهرة، مثل القاهرة الخيديوية، لا يوجد دولة أخرى عندها هذا الكم من التراث والآثار زي مصر وتزيله، نحن نحتاج إلى المحافظة على تراثنا».

وأصدر الرئيس السيسي مساء الإثنين توجيها الرئيس؛ بشأن تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومشاركة جميع الجهات المعنية والأثريين من أجل بلورة رؤية متكاملة حول موقف نقل بعض مقابر منطقة السيدة نفيسة والإمام وإعلانها أمام الرأي العام مطلع يوليو المقبل.

كما وجه الرئيس السيسي بإنشاء «مقبرة الخالدين» في موقع مناسب، لتكون صرحا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن.