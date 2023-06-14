بدء عملية فرز الأصوات في البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، ببدء فرز أصوات النواب في جلسة البرلمان اللبناني الـ 12 والمنعقدة لانتخاب رئيس للجمهورية.

وينتظر اللبنانيون الجلسة البرلمانية الـ12 لانتخاب رئيس للجمهورية، وسط تفاؤل البعض بنجاحها، واعتبار آخرين أنها لن تختلف عن سابقاتها، التي تم تأجيلها بانتظار الجلسة 13.

ويتنافس في هذه الجلسة على منصب رئيس الجمهورية كلا من سليمان فرنجية (57 عاما)، نائب ووزير سابق وأحد أبرز حلفاء حزب الله. اشتهر بمفاخرته بصداقته الشخصية للرئيس السوري بشار الأسد، وجهاد أزعور (57 عاما)، سياسي لبناني قادم من عالم المال والأعمال، حاصل على الدكتوراه في العلوم المالية الدولية من معهد الدراسات السياسية في باريس.

والملاحظ في هذه الجلسة تحديدا نشاط حركة الاتصالات الخارجية والداخلية الساعية للتقريب بين وجهات نظر الأطراف اللبنانية "المتخاصمة"، وحضور متوقع للمبعوث الفرنسي الخاص جان إيف لودريان، المعين حديثا من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون لمتابعة هذا الملف.، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء تعيين لودريان، وزير الخارجية الفرنسي السابق والديبلوماسي الخبير بالشؤون اللبنانية، للمساهمة في إنهاء أزمة الانتخابات الرئاسية، أعاد الزخم للدور الفرنسي في لبنان، الذي لطالما حاولت باريس، خاصة بعد انفجار بيروت المأساوي في 2020، استعادته من خلال مبادرات عدة.