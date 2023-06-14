إعادة رفات عشرات من الماوري والموريوري إلى نيوزيلندا من ألمانيا

أعيدت رفات أجداد من جنسي الماوري والموريوري إلى ديارهم في نيوزيلندا، بعد إعادتهم إلى وطنهم من سبع مؤسسات في جميع أنحاء ألمانيا.

وتم استقبال رفات 95 شخصا إلى جانب ستة رؤوس موشومة محنطة من الماوري وكنوز الماوري في المتحف الوطني النيوزيلندي تي بابا في حفل خاص يوم الأربعاء.

وقال أراباتا هاكيواي، الزعيم المشارك لجماعة تي بابا، إن الإعادة إلى الوطن توفر "مسارات للمصالحة والوئام الهادفين" ليس فقط للماوري والموريوري، ولكن أيضا للأمة.

ومنذ عام 2003، استعاد تي بابا أكثر من 600 من رفات أجداد الماوري والموريوري من مؤسسات في الخارج، بما في ذلك من ألمانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة.