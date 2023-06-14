السيسي يصل قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.