 السيسي يصل قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة - بوابة الشروق
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السيسي يصل قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة


نشر في: الأربعاء 14 يونيو 2023 - 10:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 يونيو 2023 - 10:37 ص

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.


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