السيسي يصل قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.