 خفر السواحل اليوناني: عدد المهاجرين المفقودين مرتفع للغاية - بوابة الشروق
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خفر السواحل اليوناني: عدد المهاجرين المفقودين مرتفع للغاية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 يونيو 2023 - 10:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يونيو 2023 - 10:07 م

قالت السلطات اليونانية، اليوم الأربعاء، إن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم بعد انقلاب قاربهم قبالة ساحل البلاد سيرتفع فوق العدد الرسمي البالغ 78 مهاجرا حتى الآن.

وقال متحدث باسم خفر السواحل لمحطة "إي آر تي" الحكومية بعد ظهر الأربعاء: "إن الناس كانوا مكدسين فوق بعضهم البعض على سطح السفينة، ونعتقد أن الأمر ذاته في داخلها".

وتابع: "العدد بالتأكيد مرتفع للغاية، وكان يتحدث في البداية عن 400 شخص. وحتى الآن، تم إنقاذ 104 مهاجرين على قيد الحياة".

وانقلب القارب وغرق في المياه الدولية على بعد حوالي 50 ميلا بحريا جنوب غرب شبه جزيرة "بيلوبونيز" صباح الأربعاء.


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