يونايتد يصر على ضم لاعب تشيلسي

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يهتم مانشستر يونايتد بالتعاقد مع اللاعب الإنجليزي، ماسون ماونت، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق.

ويمتلك اللاعب صاحب الـ٢٤ عامًا، عقدًا رفقة البلوز ينتهي في يونيو ٢٠٢٤.

قد ذكر الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تفاصيل جديدة بشأن مستقبل اللاعب.

وقال :‘‘كانت رسالة مانشستر يونايتد إلى ماونت واضحة للغاية في الأيام الأخيرة، ماسون ، هدف ذو أولوية للنادي‘‘.

وأضاف:"سيكون الأمر متروكًا للأندية بشأن حسم مستقبل اللاعب‘‘.

وقد شارك اللاعب في ٣٥ مباراة هذا الموسم رفقة البلوز وتمكن من تسجيل ٣ أهداف وقام بصناعة ٦ أهداف.