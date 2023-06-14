روسيا تستأنف إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى وحدة تجارية كانت تابعة لجازبروم

من المقرر أن تستأنف روسيا إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الوحدة الخاصة بجازبروم، والتي أعلنت ألمانيا تأميمها، مما يخفف من الحظر الذي فرضه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العام الماضي ردا على العقوبات الاقتصادية.



وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن مشروع "يامال" للغاز الطبيعي المسال حصل على إذن حكومي لتسليم الوقود المبرد بشدة، إلى شركة "إس إي إف إي" التي تتخذ من برلين مقرا لها حتى عام 2024، بحسب ما ورد في مرسوم صادر عن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

وتشير الخطوة، إلى الجهود التي تبذلها روسيا من أجل تأمين الأسواق والعائدات لغازها الطبيعي المسال، في ظل توقف شبه كامل لخط أنابيب الغاز الخاص بها إلى أوروبا، التي كانت في يوم من الأيام أكبر عميل لموسكو.

ولم ترد شركة "إس إي إف إي"، على الفور على طلب "بلومبرج نيوز" منها للتعليق على الأمر.