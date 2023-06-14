إطلاق مبادرة الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية فى بورسعيد

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إطلاق مبادرة الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، بحضور جميع الجهات المهتمة بالشئون بالمنظومة الصحية.

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن التوعية دور مهم جدا، وتبدأ من البيت، والوحدة الصحية، موضحا أن مصر مشكلتها تنظيمية، مشيرا إلى أن كل 10 سنوات مصر بتزيد سكانيا سنويا بحجم دول زي الخليج، "لو مشينا طبيعي، كلنا هنرتاح وأولنا رب الأسرة المصرية".

وأضاف أن أكبر نسبة طلاق على مستوى الجمهورية موجودة في بورسعيد، وذلك بسبب استغلال الظروف والمصالح ممثلة فى الحصول على الشقة والبطاقة الاستيرادية.

حضر إطلاق المبادرة، الدكتور خالد صبري عميد كلية الطب بجامعة بورسعيد، والدكتورة عبلة الألفى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الجمعية المصرية لرابطة أطباء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، والدكتورة أمل خليل عميدة كلية التمريض ببورسعيد، والدكتورة كوثر محمود، نقيب تمريض مصر، وقيادات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، فرع بورسعيد ونجلاء أدوار رئيسة المجلس القومى للمرأة، وإيمان جاد مديرة المجلس الإقليمي للسكان فرع بورسعيد.