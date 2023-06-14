سانا: الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

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ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى "لأهداف معادية" في إشارة لغارات إسرائيلية، في سماء محيط دمشق.



وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بسماع دوي انفجارات في جنوب العاصمة.