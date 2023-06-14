سانا: الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

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ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى "لأهداف معادية" في إشارة لغارات إسرائيلية، في سماء محيط دمشق.