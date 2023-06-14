 سانا: الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق - بوابة الشروق
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سانا: الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 يونيو 2023 - 4:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 يونيو 2023 - 4:28 ص

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى "لأهداف معادية" في إشارة لغارات إسرائيلية، في سماء محيط دمشق.


وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بسماع دوي انفجارات في جنوب العاصمة.

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