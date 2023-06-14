رئيس وزراء سلوفاكيا: الأسواق يمكن أن تعاقبنا عن العجز في الميزانية

قال رئيس الوزراء السلوفاكي لودوفيت أودور، في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء، إن بلاده تجازف بالتعرض للمعاقبة في الأسواق المالية في حال لم تتخذ خطوات لخفض الإنفاق والسيطرة على أكبر فجوة في الميزانية في الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يصل العجز في ميزانية الدولة العضو بمنطقة اليورو إلى أكثر من 6 % من إجمالي الناتج المحلي العام الجاري، وهو الأوسع نطاقا في التكتل وأكبر عجز لسلوفاكيا في خلال أكثر من عقد.

وقال أودور، المحافظ السابق للبنك المركزي لبلومبرج في براتيسلافا أمس الثلاثاء" إذا ما استمرينا على هذا الوضع فيمكن أن تعاقبنا الأسواق المالية في المستقبل.. وفي الوقت الحالي، هم يثقون فينا لأنهم يعتقدون أن خطة التعافي سوف تأتي".

وأضاف أودور الذي تولى السلطة الشهر الماضي وسوف يظل في المنصب حتى إجراء انتخابات مبكرة في الثلاثين من سبتمبر، إن حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها سوف تعد مجموعة من الإجراءات لإعادة إنفاق البلاد إلى المسار، بغض النظر عن أي ائتلاف حاكم سوف يأتي بعد الانتخابات.