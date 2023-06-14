يعقد البرلمان اللبناني، الأربعاء، جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بعد ما يقرب عام من الفراغ الرئاسي، وفشل كل الجلسات التي سبقتها في التوصل لقرار بشأن انتخاب الرئيس.

وينتظر أن يحسم انتخاب الرئيس في تلك الجلسة، حيث إنه لم يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة نيابية مخصصة لهذا الشأن.

ودعت أطراف دولية، لاغتنام تلك الفرصة للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وينحصر السباق نحو الرئاسة اللبنانية بين مرشحين، أولهما جهاد أزعور وزير المالية السابق والمسئول الحالي بصندوق النقد الدولي، الذي رشحته التيارات المعارضة.

وثانيهما هو السياسي سليمان فرنجية زعيم تيار المردة، والذي نتعرف على أبرز محطات حياته ومشواره السياسي بالتقرير التالي:

عائلة سياسية

ولد سليمان طوني فرنجية، يوم 18 أكتوبر 1965، في مدينة زغرتا شمالي لبنان لعائلة سياسية، وسمى باسم جده الذي شغل الرئاسة اللبنانية بفترة السبعينيات، وكان والده وزيرا بالحكومة.

صداقة بشار الأسد

أعرب "فرنجية"، عن اعتزازه بالصداقة مع الرئيس السوري بشار الأسد، في حوار لصحيفة النهار اللبنانية.

وقال: "نفتخر بأننا أصدقاء حقيقيون للأسد، وأنا راسخ بعلاقاتي مع المقاومة وسوريا والحلفاء وأدفع الثمن، وغيري يحصل على المكاسب، ولكنني لا أبدل بل أقتنع بما أؤمن".

وأضاف: "تلك العلاقة بدأت بين العائلتين في عهد جده الرئيس سليمان، وحافظ الأسد؛ ما جعل وصفا دارجا بأنه شقيق بشار الأسد الذي لم تلده أمه".

الوزارة

وعلى درب عائلته، شغل فرنجية منصب وزير دولة عام 1990، ووزير الإسكان عام 1992، ووزيرا للبلديات والشئون القروية في العام نفسه، ووزير الصحة عام 1996، ووزير الزراعة عام 1998، ووزير الصحة العامة عام 2000 ثم عام 2003.

مرشح حزب الله

أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، دعم حزبه لوصول النائب والوزير السابق سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة في لبنان.

وقال نصر الله، في كلمة ألقاها عبر الشاشة، خلال احتفال حزبي، إن المرشح الطبيعي الذي ندعمه في الانتخابات الرئاسية، ونعتبر أن المواصفات الني نأخذها بعين الاعتبار تنطبق عليه هو الوزير سليمان فرنجية.

وأكد أنه ليس مرشح حزب الله، بل المرشح الذي يدعم حزب الله وصوله، حسبما نشرت الشرق الأوسط اللندنية.