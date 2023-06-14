مقتل 3 أشخاص وإصابة 13 في هجمات صاروخية روسية على أوديسا بأوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الأربعاء، إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 13 آخرين في هجمات صاروخية روسية على أوديسا الساحلية بأوكرانيا.

وأوضحت القيادة العملياتية الجنوبية للجيش الأوكراني في منشور على فيسبوك، أن صاروخ كاليبر ضرب مخزنا وشب حريق. وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة في الموقع. وأزال رجال الإنقاذ الأنقاض ويبحثون عن أشخاص عالقين تحت الحطام.

وقال الجيش إن ما إجماليه 4 صواريخ كاليبر أطلقت على المدينة.

وأضاف الجيش أن 6 أشخاص آخرين أصيبوا في هجوم استهدف البنية التحتية المدنية من بينها مركز تجاري ومركز تدريب ومجمع سكني ومطاعم ومتاجر.

وقال الجيش الأوكراني إن المدينة استهدفت بهجمات ليلية لمُسيرة روسية يوم السبت، وهو ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.