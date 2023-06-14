مقتل شخصين وإصابة آخر جراء إطلاق نار بميدان رماية تابع للجيش الياباني

لقي اثنان من قوات الدفاع الذاتي اليابانية حتفهما وأصيب آخر، في حادث إطلاق نار وقع اليوم الأربعاء، بمدينة جيفو في وسط اليابان، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه".

وألقي القبض على أحد عناصر قوات الدفاع الذاتي؛ لقيامه بإطلاق النار من بندقية آلية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو، في مؤتمر صحفي يومي صباح اليوم الأربعاء، إنه على علم بحادث إطلاق النار الذي وقع في ميدان "هينو بيسك" العسكري للرماية، التابع لقوات الدفاع الذاتي.

وقال ماتسونو، إنه تم إبلاغه بأن الرجل الذي أطلق النار من البندقية قد تم احتجازه بالفعل، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل، حيث قال إن الحادث قيد التحقيق حاليا.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وقالت شرطة جيفو، إنها ألقت القبض على الجندي المستجد مرتكب الحادث "18 عاما"؛ للاشتباه في ارتكابه جريمة شروع في قتل.

وزعمت الشرطة، أن الجندي أطلق النار من مسدس على منشأة تابعة لقوات الدفاع الذاتي بعد التاسعة من صباح اليوم الأربعاء بقليل؛ ما أدى إلى إصابة رجل"25 عاما" من قوات الدفاع الذاتي.

وقالت القوة البرية للدفاع الذاتي، إن إطلاق النار وقع أثناء تدريب بالذخيرة الحية لتوجيه الأعضاء الجدد.

وتم إلقاء القبض على مرتكب الحادث في مكان وقوعه، بعد أن أطلق النار على 3 عناصر من قوات الدفاع الذاتي.

وأكد مسئولو إدارة الإطفاء المحلية، نقل رجل في الخمسينات من عمره، واثنين آخرين في العشرينات إلى المستشفيات.

ومن جانبه، قال رئيس أركان القوة البرية للدفاع الذاتي الجنرال موريشيتا ياسونوري، في مؤتمر صحفي بعد ظهر الأربعاء، إن المؤسسة ستشكل لجنة للتحقيق في الحادث.

ولم يعرف بعد الدافع وراء الحادث.