دعا الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، المهتمين بالظواهر الفلكية من المواطنين داخل مصر والوطن العربي إلى الاستمتاع بمتابعة ظاهرة اقتران هلال القمر مع كوكب المشتري فجر يوم الأربعاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة» المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الثلاثاء، أن هذه الظاهرة النادرة تؤكد قدرة الله في كون وصنعته الدقيقة، موضحا أن الظاهرة يمكن رصدها بسهولة بالعين المجردة أو باستخدام التليسكوب أو لو كاميرا ذات دقة عالية.

وأوضح أن الظواهر الفلكية؛ لا تعد دليل على غضب الطبيعة أو غضب الله كما يشاع بين العامة، لافتا إلى إمكانية اقتران أكثر من جرم في السماء أكثر من مرة على مدار العام القمر.

وأضاف أن الاقتران لا يعني مشاركة القمر والمشترى نفس المدار، موضحا أن كل جرم (كوكب) يدور في مداره الخاص إذ إنه لا احتمالية لاصطدام أي منها مع الآخر فالمسافة المقترنة بين كل منهما تقدر بملايين الكيلو مترات.

ونوه أن الاقتران يحدث في السماء باتجاه الشرق في تمام الساعة3:20 صباحا تقريبا، أثناء توقيت شروق القمر والمشترى، موضحا أن القمر سيكون في نفس الخط ظاهريا مع المشترى رغم أن المسافة ملايين الكيلو مترات.

وذكر أن مجموعة الكواكب الشمسية والتي يقع على رأسها المشترى؛ تعد جميعها أجسام معتمة، مشيرا إلى ظهورها لأمة نتيجة انعكاسات الشمس عليها، على نقيض المجموعات النجمية التي عادة ما تظهر كنقاط لامعة مضيئة تختفي وتضيء.

وعلى صعيد الجدل المثار خلال الآونة الأخيرة بشأن ظهور كائنات فضائية على كوكب الأرض، أكد أن جميع برامج الفضاء منذ عام 1959 تزامنا مع إطلاق أول مركبة فضائية للاتحاد السوفيتي؛ لم يتثنى لها العثور على كائن فضائي خارج كوكب الأرض.

وتابع: «كل هذا لا أساس له من الصحة؛ باستثناء بعض الخدع العسكرية التي تستخدمها الدول للتجسس على بعضها كالمنطاد الصيني الأخير في سماء الولايات المتحدة».