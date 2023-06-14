يشارك الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي، حول أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها مجلس الأمن هذا النوع من المباحثات.

ومن المقرر أن يلقي الإمام الطيب كلمة يركز فيها على أهمية تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والاحترام المتبادل، وتسليط الضوء على رسالة الإسلام السمحة في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

وقبل سنوات، كانت جهود الإمام الأكبر في ملف الإخوة والإنسانية والتعايش بن الثقافات والأديان، على رأس اهتمامه، والتفتت لذلك الأنظار العالمية، ما جعل الأمم المتحدة تعتمد يوما دوليا للإخوة الإنسانية بناء على وثيقة وقعّها الطيب مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان.

ونستعرض في التقرير التالي، تفاصيل تلك الوثيقة وأبرز ما ورد بها من مبادئ، بجانب صور تطبيقية لها:

* اليوم العالمي للإخوة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالإجماع لاعتبار يوم 4 فبراير "اليوم الدولي للأخوة الإنسانية"، ضمن مبادرة قدمتها كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين، ويحتفل المجتمع الدولي بهذا اليوم سنويا ابتداءً من عام 2021.

وأشار القرار إلى اللقاء الذي عُقد بين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية بتاريخ 4 فبراير 2019 في أبوظبي، والذي أسفر عن التوقيع على "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك"، حسب موقع الرسمي للحكومة الإماراتية.

* التطرف وعواقبه الكارثية

وذكر نص الوثيقة، بأن التاريخ يؤكد أن التطرف الديني والقومي والتعصب قد أثمر في العالم، سواء في الغرب أو الشرق، ما يمكن أن نطلق عليه بوادر «حرب عالمية ثالثة على أجزاء»، بدأت تكشف عن وجهها القبيح في كثير من الأماكن، وعن أوضاع مأساوية لا يعرف - على وجه الدقة - عدد من خلفتهم من قتلى وأرامل وثكالى وأيتام، وهناك أماكن أخرى يجري إعدادها لمزيد من الانفجار وتكديس السلاح وجلب الذخائر، في وضع عالمي تسيطر عليه الضبابية وخيبة الأمل والخوف من المستقبل، وتتحكم فيه المصالح المادية الضيقة.

* هبة الحياة

وجاء بموضع آخر، أن هدف الأديان الأول والأهم هو الإيمان بالله وعبادته، وحث جميع البشر على الإيمان بأن هذا الكون يعتمد على إله يحكمه، هو الخالق الذي أوجدنا بحكمة إلهية، وأعطانا هبة الحياة لنحافظ عليها، هبة لا يحق لأي إنسان أن ينزعها أو يهددها أو يتصرف بها كما يشاء، بل على الجميع المحافظة عليها منذ بدايتها وحتى نهايتها الطبيعية، لذا ندين كل الممارسات التي تهدد الحياة، كالإبادة الجماعية، والعمليات الإرهابية، والتهجير القسري، والمتاجرة بالأعضاء البشرية، والإجهاض، وما يطلق عليه الموت (اللا) رحيم، والسياسات التي تشجعها.

* حق الحرية

تطرقت بنود الوثيقة، إلى أن الحرية حق لكل إنسان: اعتقادا وفكرا وتعبيرا وممارسة، وأن التعددية والاختلاف في الدين واللون والجنس والعرق واللغة حكمة لمشيئة إلهية، قد خلق الله البشر عليها، وجعلها أصلا ثابتا تتفرع عنه حقوق حرية الاعتقاد، وحرية الاختلاف، وتجريم إكراه الناس على دين بعينه أو ثقافة محددة، أو فرض أسلوب حضاري لا يقبله الآخر.

* حماية

وأكدت أن حماية دور العبادة، من معابد وكنائس ومساجد، واجب تكفله كل الأديان والقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، وكل محاولة للتعرض لدور العبادة، واستهدافها بالاعتداء أو التفجير أو التهديم، هي خروج صريح عن تعاليم الأديان، وانتهاك واضح للقوانين الدولية.

* الحرب الروسية الأوكرانية

وتأكيدا على تطبيق الوثيقة ومبادئها، ومع اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية دعا الإمام الطيب، لوقف الحرب وتسوية النزاعات بين روسيا وأوكرانيا والاحتكام لصوت العقل.

وقال عبر تويتر: "لن تجلب الحروب لعالمنا سوى مزيد من الدمار والكراهية، ولا يمكن تسوية النزاعات إلا بالحوار، أدعو روسيا وأوكرانيا إلى الاحتكام لصوت العقل، وأطالب قادة العالم والمؤسسات الدولية بدعم الحلول السلمية لإنهاء النزاع بين الجارتين".