تقرير: باكستان تسدد قرضا قيمته مليار دولار إلى بنك التنمية الصيني قبل الموعد المقرر

ذكرت تقارير صحفية، أن باكستان سددت قرضا بقيمة مليار دولار إلى بنك التنمية الصيني قبل عدة أسابيع من الموعد المقرر للسداد؛ بهدف ضمان موافقة البنك الصيني على إعادة إقراض باكستان نفس المبلغ قبل نهاية الشهر الحالي.

وقالت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية، إنها نقلت هذه المعلومات عن مسئولين لم تكشف عن هويتهم في وزارة المالية والبنك المركزي الباكستاني.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن باكستان تتوقع تمديد قرض خارجي بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الشهر الحالي.

يأتي ذلك في حين تتجه باكستان إلى دائنين ثنائيين، لمحاولة تغيير بعض شروط هيكل السداد الخاص بها، حيث إنها غير متيقنة بشأن استكمال خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولي، ومن المقرر أن تنتهي في وقت لاحق هذا الشهر، وتحاول تجنب التخلف عن سداد ديونها.

وقال وزير المالية، إسحق دار، في مؤتمر صحفي في إسلام آباد، السبت الماضي، إن إدارة رئيس الوزراء، شهباز شريف، تعتزم إجراء محادثات بشأن ديونها الثنائية، بعد أن وافق البرلمان في البلاد على الميزانية للعام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء السبت الماضي.

وأضاف، "لن نسعى لشطب الديون أو تفضيل أو إزعاج وكالات متعددة الأطراف، بما في ذلك نادي باريس وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي"، قائلا: "سنسدد مدفوعاتهم، عندما يحين موعد استحقاقها".

وتابع الوزير، أن خطته تتمثل في السعي لخدمة مدفوعات الفائدة وتأجيل مدفوعات رأس المال لتحرير التدفق النقدي.