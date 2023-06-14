جامايكا تعلق الخدمات القنصلية في هايتي بعد تعرض قنصليتها لهجوم

أعلنت وزيرة خارجية جامايكا كامينا جونسون سميث، أن جامايكا علقت الخدمات القنصلية في هايتي، بعد أن تعرضت قنصليتها في العاصمة بورت أو برنس لهجوم مساء الاثنين الماضي.



وقالت سميث، في رسالة مصورة، إن حكومتها أحيطت علما بأن مبنى وكالة "صن أوتو كار" للسيارات، حيث تقع القنصلية الجامايكية، أضرمت فيه النيران ونهبته العصابات الإجرامية.



وأضافت: "قنصلية جامايكا تقع في المبنى، وبالتالي تم تعليق الخدمات القنصلية في هايتي إلى أجل غير مسمى".



وقالت سميث، إن الهجوم زاد من عزيمتنا على إعادة هايتي إلى السلام والازدهار الذي تستحقه هي وشعبها.



ويقع مبنى وكالة "صن أوتو كار" للسيارات في منطقة تباريه بالعاصمة بورت أوبرنس، بالقرب من السفارة الأمريكية وفي منطقة حمراء حيث تقوم عصابة بقيادة فيتلهوم أينوسنت بإحداث الفوضى.



وعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أينوسنت، تم إصدارها قبل الهجوم، الذي جاء بعد هدوء هجمات العصابات.