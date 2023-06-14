مصادر: نيجيريا على وشك السماح لعملتها المحلية بالتداول بحرية أكبر

أفادت مصادر مطلعة بأن نيجيريا على وشك اتخاذ قرار بشأن السماح لعملتها المحلية بالتداول بحرية أكبر مقابل الدولار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، عن مسئول مصرفي كبير طلب عدم الكشف عن هويته، بسبب خصوصية المداولات، قوله إن النقاش بشأن السماح بتداول العملة بقدر أكبر من الحرية في البنك المركزي، مستمر.

وذكر المسئول أن التوجيهات بشأن العملة قد تصدر في وقت لاحق اليوم أو غدا كحد أقصى.



وقال مسئول مصرفي كبير آخر إنه تم بالفعل إبلاغ البنوك المحلية بأنه من الآن فصاعدا سيتم تحديد سعر صرف العملة المحلية (النايرا) مقابل الدولار من خلال العرض والطلب وليس من جانب البنك المركزي.

يذكر أن إيرادات نيجيريا واحتياطياتها من العملة الصعبة تتراجع، في الوقت الذي تستخدم فيه الحكومة عدة أسعار صرف من أجل إدارة عملية العرض والطلب في سوق الصرف.

ويلجأ أغلب المقيمين في نيجيريا الذين لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم من الدولارات من السوق الرسمية إلى السوق الموازية التي يزيد فيها سعر الدولار عن السعر الرسمي بنحو 40%.