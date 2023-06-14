 الغربية: ضبط 225 زجاجة مبيدات زراعية محظور تداولها في طنطا - بوابة الشروق
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الغربية: ضبط 225 زجاجة مبيدات زراعية محظور تداولها في طنطا

علاء شبل
نشر في: الأربعاء 14 يونيو 2023 - 12:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يونيو 2023 - 12:05 م
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الغربية، حملة تموينية، ضمن توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

وتشكلت الحملة، من محمد فضل، ومحمود برغوث، مفتشي الرقابة التموينية بمديرية التموين في الغربية، بالاشتراك مع مديرية الزراعة؛ للمرور على المحال العامة في طنطا

وأسفرت الحملة، عن ضبط أحد محال المبيدات الزراعية،  وبحوزته كمية من المبيدات منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدون على العبوات.

وتم تحرير محضر جنح رقم 16702 جنح مركز طنطا، وضبط مخزن مبيدات زراعية وبحوزته 15 كرتونة بكل كرتونة 15 زجاجة زنة واحد كيلو بإجمالي 225 زجاجة وجميعها غير مسجلة بوزارة الزراعة، ومحظور تداولها لخطورتها على الحاصلات الزراعية والإنسان؛ بناء على تقرير الزراعة.

كما حرر محضر جنح رقم 16702 جنح مركز طنطا، وجار المتابعة واتخاذ اللازم.

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