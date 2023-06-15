وزيرا خارجية الأردن وبلجيكا يستعرضان التحضيرات لمؤتمر دعم سوريا

استعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، مع وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب، التحضيرات الجارية لمؤتمر للمؤتمر السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، والذي ينظمه الاتحاد الأوروبي غدًا الخميس في بروكسل.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لدعم الشعب السوري وتوفير الإغاثة الإنسانية والمساعدة في إعادة إعمار سوريا.

وتلقى الصفدي اتصالا هاتفيا من لحبيب حيث بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين المملكتين الصديقتين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وأكدا على استمرارية التعاون الثنائي، وسبل تعزيز الشراكة الراسخة بين مؤسسات البلدين في مختلف المجالات والتي تستند إلى قاعدة صلبة تميّزها العلاقات المتينة بين قيادتي المملكتين الصديقتين.

وأكّدا استمرار التعاون والتنسيق في إطار الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وثمّن الصفدي، مواقف بلجيكا الداعمة للمملكة في مواجهة التحديات الاقتصادية وفي تحمل أعباء اللجوء.

من جهتها، أكدت وزيرة خارجية مملكة بلجيكا، تقدير بلادها لدور الأردن الرئيس في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة، واستقبال اللاجئين، واستمرار دعم بلادها في تحمل الأردن لأعباء اللجوء، وتلبية احتياجات اللاجئين وتوفير العيش الكريم لهم.