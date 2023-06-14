 ميدو: الوكرة يُتم اتفاقه مع الأهلي لضم حمدي فتحي - بوابة الشروق
الأربعاء 14 يونيو 2023 1:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم اللقب الإفريقي في كازابلانكا؟
النتـائـج تصويت

ميدو: الوكرة يُتم اتفاقه مع الأهلي لضم حمدي فتحي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 14 يونيو 2023 - 1:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 يونيو 2023 - 1:06 ص

أكد أحمد حسام ميدو أن نادي الوكرة القطري، أتم اتفاقه مع النادي الأهلي لضم حمدي فتحي لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي أتم اتفاقه مع الوكرة بـ 3 مليون دولار، مقابل شراء حمدي فتحي ويحصل الأهلي على 500 ألف دولار وفقا لنسبة مشاركات اللاعب مع الفريق القطري في الموسم المقبل، فضلا عن 15% من إعادة بيعه».

واختتم: «أرى أن الصفقة جيدة للغاية، والأهلي سيكون قادرا على تعويض حمدي فتحي بمبلغ الـ 3 مليون دولار، ولا يجب أن يفكر الأهلي مرتين بشأن بيع حمدي فتحي، وفي حالة توقيع الأهلي مع محمد رضا بوبو، لاعب فيوتشر، كبديل لحمدي فتحي سيكون إضافة كبيرة للأهلي».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك