الأرصاد عن هطول أمطار في شهر يونيو: هذا نصيبنا من التغيرات المناخية

قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأجواء الحالية في حالة الطقس غير معتادة في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» عبر شاشة «ten»، اليوم الأربعاء، أن استمرار التقلبات الجوية حتى شهر يونيو وتحديدا سقوط الأمطار ورياح الخماسين أمر غير معتاد، معقبة: «هذا نصيبنا من التغيرات المناخية».

وأوضحت أن الأجواء تشهد حالة من الاستقرار اعتبارا من اليوم، بعد التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد أمس الثلاثاء، وتحديدا الرمال والأتربة المثارة في محافظات الصعيد ووصولها لحد العاصفة، بجانب هطول أمطار متفاوتة الشدة.

وأوضحت أن البلاد تتأثر اليوم بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط من جنوب أوروبا، تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وعودتها لمعدلاتها الطبيعية.

وأشارت إلى أنّ العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 34 درجة مئوية، فيما سيكون الطقس حارا على هذه المناطق، بجانب الوجه البحري، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال فترات النهار.

وأفادت بأن هذه الحالة الجوية تشمل زيادة في نسب الرطوبة، ما يؤدي للشعور بالمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة.

ونوهت بأن فترات الليل تشهد حالة من الاعتدال على أغلب مناطق الجمهورية، كما أنّ نشاط الرياح الذي يسود اليوم على أغلب مناطق الجمهورية أقل كثيرا مما سُجِّل أمس الثلاثاء.