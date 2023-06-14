المنسقة الأممية: الفراغ الرئاسي المطول يقوض الممارسات الديمقراطية في لبنان

دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، اليوم الأربعاء، قادة لبنان وأعضاء البرلمان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان انتخاب رئيس للبلاد.



وأشارت فرونتسكا، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إلى "جلسة انتخاب رئاسية أخرى غير حاسمة اليوم في مجلس النواب"، قائلة: "يحتاج قادة لبنان وأعضاء البرلمان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان انتخاب رئيس للبلاد لصالح بلدهم وشعبهم".



وأضافت: "الفراغ المطول يقوض الممارسات الديمقراطية في لبنان ويزيد من تأخير الإصلاحات والحلول اللازمة التي طال انتظارها لإعادة البلاد إلى مسار التعافي".



وكان مجلس النواب أخفق في وقت سابق في انتخاب رئيس جديد للبلاد، بسبب تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.



وعقدت الجلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائباً ، وبلغ عدد المقترعين 128 نائباً.



وتنافس في الجلسة الوزير الأسبق ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، ورئيس تيار "المردة" الوزير الأسبق سليمان فرنجية، حيث حصل الأول، وهو مرشح القوى السياسية المعارضة، على 59 صوتاً من أصوات النواب، في الدورة الأولى من الجلسة، فيما حصل الثاني، المدعوم من " حزب الله" و"حركة أمل"، وحلفائهم على 51.