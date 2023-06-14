وزير الكهرباء العراقي يدعو الشركات المصرية إلى الاستثمار في بلاده

قال المهندس زياد علي فاضل، وزير الكهرباء العراقي، إن الحكومة ستعلن خلال الأيام المقبلة، عن خطة استثمارية جديدة لوزارة الكهرباء، لافتًا إلى طرح مجموعة من المشروعات بها، والتي سترفع معدل الإنتاج بشكل كبير».

وأضاف خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن «الفترة الماضية شهدت توقيع العراق عقود مهمة مع سيمنز»، مشيرًا إلى «الدخول في اتفاقات لمدة 5 سنوات لصيانة الوحدات الكهربائية، وتأهيل الوحدات الإنتاجية، وإنشاء محطات توليد طاقة جديدة في عموم محافظات العراق».

وتابع: «نحن في مصر الآن للقاء عدد من الشركات ودعوتهم للحضور والمشاركة وفق الخريطة الاستثمارية، ونستهدف خبرة الشركات المصرية العاملة بقطاع الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الغاز، وهو ما اهتمت به الحكومة العراقية».

ودعا وزير الكهرباء العراقي كل الشركات المصرية والمستثمرين في مصر، إلى المشاركة بالخارطة الاستثمارية؛ ليكون هناك شراكات اقتصادية حقيقية بين البلدين.

وذكر أن هناك تحسنًا كبيرًا في العراق بهذا الصيف عن صيف العام الماضي، وزيادة بالطاقات الإنتاجية تصل لـ23%، قائلًا إن الأمر تم وفقا لخطة مدروسة.

ولفت إلى أن الحكومة حتى تعالج النقص الكبير في الإنتاج، استعانت بعدد كبير من الشركات العالمية الرصينة، معقبًا: «أبرمنا كوزارة كهرباء عددا كبيرا من العقود الاستراتيجية مع كبار الشركات، ونعمل جاهدين أن نقلل لفجوة بين معدل الإنتاج والحمل المطلوب من المستهلكين».

وأكمل: «نعمل وفق رؤية جديدة تعمل على زيادة الإنتاج من الطاقة النظيفة، كما أن أكبر التحديات التي تواجه الوزارة تتمثل في إنتاج الطاقة الكهربية الذي لا يغطي احتياجات المستهلكين، ويعاني المواطنون في أشهر الصيف من انقطاع المتكرر للكهرباء خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة».

واستطرد: «كذلك يجب أن يكون هناك تنظيم من المواطن لاستخدام الطاقة والترشيد واستخدام الأجهزة الحديثة وتفعيل إيرادات الجباية للمستهلكين، كما أنه خلال الـ6 أشهر الأولى حققنا إنجازا جديا، وبالتأكيد ليس هو مستوى الطموح للمواطنين لكننا نسير في خطى جيدة».