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تملك بعض الأسماك سموما مؤلمة تستخدمها للدفاع عن نفسها، ولكن فريق من الباحثين البرازيليين تمكن من تحويل ذلك السم الفتاك إلى علاج مرض الربو ذو الأعراض المستعصية.

وذكر موقع ميديكال إكسبرس أن فريقا من مركز بوتانتان البرازيلي، أجروا أبحاث على سم سمكة النتراري البرازيلية لإيجاد مصل لها ولكنهم تفاجئوا بمادة مضادة للالتهابات بذلك السم ذات تطبيقات واعدة لعلاج الأمراض.

وجرب الفريق ببتيد النتراري، على عدة فئران مصابة بالربو لرؤية التأثير على الالتهاب.

ووجد الفريق عند إعطاء الفئران السم المعالج، تراجع نوعين من السيتوكين المسبب للالتهاب بالرئة وكذلك تراجع نشاط الغدد المفرزة للمخاط.

ولاحظ الفريق أيضا انخفاض سماكة الكلاجين المصاحبة للربو، وذلك نتيجة لعمل ببتيد النتراري على الأعضاء الليمفاوية بالرئة.

وقد تتخطى التطبيقات العلاجية لذلك السم، لعلاج أمراض أخرى تكون الالتهابات سببا فيها.