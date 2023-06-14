ماكرون: سأضغط على مبابي للبقاء في باريس سان جيرمان

كشفت تقارير أن إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، سوف يتدخل مجددًا من أجل إقناع كيليان مبابي، قائد باريس سان جيرمان، بالبقاء في صفوف الفريق الفرنسي.

ونقلت إذاعة «راديو مونت كارلو» الفرنسية إجابة لماكرون على مشجع لسان جيرمان قال للرئيس الفرنسي: «هل غادر مبابي سان جيرمان؟».

ورد ماكرون على المشجع قائلًا: «ليس لديَّ أي معلومة، لكنني سأحاول الضغط عليه للبقاء».

وكان مبابي يرغب في الرحيل عن صفوف سان جيرمان الصيف الماضي لينضم إلى ريال مدريد لكنه قرر في النهاية البقاء مع فريقه.

وكان مبابي قد كشف عن تدخل ماكرون لإقناعه بالبقاء في فرنسا، وقال في حوار لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية: «لم أتخيل أبدًا أن أجلس مع إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، للحديث عن مستقبلي، هذا جنون. وهو قال لي: أريدك أن تبقى في باريس، أنت مهم جدًا للبلاد، لديك الوقت للمغادرة ويمكنك البقاء هنا لفترة أطول».

وأكمل: «قلت له: طبعًا. وعندما يُخبرك رئيس بلادك بذلك فهذا أمر مهم».

وجدّد مبابي تعاقده مع سان جيرمان حتى صيف عام 2025.