مصرع 32 مهاجرا بعد تعرض قاربهم لحادث خطير قبالة الساحل اليوناني

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لقي 32 مهاجرا على الاقل، حتفهم بعد تعرض قاربهم لحادث خطير، قبالة الساحل اليوناني، طبقا لما ذكره التليفزيون الرسمي اليوناني، نقلا عن خفر السواحل.