 مصرع 32 مهاجرا بعد تعرض قاربهم لحادث خطير قبالة الساحل اليوناني - بوابة الشروق
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مصرع 32 مهاجرا بعد تعرض قاربهم لحادث خطير قبالة الساحل اليوناني

أثينا - د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 يونيو 2023 - 1:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يونيو 2023 - 1:31 م


لقي 32 مهاجرا على الاقل، حتفهم بعد تعرض قاربهم لحادث خطير، قبالة الساحل اليوناني، طبقا لما ذكره التليفزيون الرسمي اليوناني، نقلا عن خفر السواحل.


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