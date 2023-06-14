الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت معدلات الفائدة

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قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه اليوم الأربعاء، تثبيت معدلات الفائدة.

وبحسب موقع "العين الإبارية"، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتوقع زيادتين في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما بنهاية العام.

عاجل | مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت معدلات الفائدة — العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) June 14, 2023