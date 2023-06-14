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الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت معدلات الفائدة


نشر في: الأربعاء 14 يونيو 2023 - 9:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يونيو 2023 - 9:11 م

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه اليوم الأربعاء، تثبيت معدلات الفائدة.

وبحسب موقع "العين الإبارية"، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتوقع زيادتين في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما بنهاية العام.

 

 

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