الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت معدلات الفائدة

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قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه اليوم الأربعاء، تثبيت معدلات الفائدة.
وبحسب موقع "العين الإبارية"، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتوقع زيادتين في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما بنهاية العام.
عاجل | مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت معدلات الفائدة
— العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) June 14, 2023
عاجل | مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت معدلات الفائدة
عاجل | مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتوقع زيادتين في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما بنهاية العام
— العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) June 14, 2023
عاجل | مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتوقع زيادتين في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما بنهاية العام