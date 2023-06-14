كوريا الجنوبية والصين تعززان التعاون لمكافحة الصيد غير القانوني في البحر الشرقي

قالت وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية والصين اتفقتا على تعزيز التعاون لمكافحة الصيد غير القانوني من قبل القوارب الصينية في البحر الشرقي.



وأضافت الوزارة، أنه بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع استمر 3 أيام الأسبوع الماضي، ستقوم كوريا الجنوبية بإبلاغ الصين على وجه السرعة بشأن الصيد غير القانوني المشتبه به في المياه الكورية الشمالية في البحر الشرقي، ويجب على الصين إبلاغ كوريا الجنوبية بنتائج التحقيقات التي أجرتها واجراءات المتابعة، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.



وحظرت الصين قوارب الصيد الخاصة بها من العمل في المياه الكورية الشمالية بعد فرض عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.



وقالت الوزارة، إن كوريا الجنوبية دعت الصين أيضا إلى إلزام ناقلات الأسماك الصينية بتثبيت نظام آلي لتحديد الهوية، واتفق الجانبان على مناقشة الأمر في النصف الثاني من العام الجاري.



كما قرر البلدان توسيع المناطق الخاضعة للدوريات المشتركة ضد أنشطة الصيد غير المشروع بدءا من العام المقبل، وفي الوقت الحالي يقوم البلدان بعمليات تفتيش مشتركة ضد الصيد غير القانوني في جزء من منطقة التدابير المؤقتة، وهي منطقة يمكن لقوارب الصيد التابعة للجارتين الصيد فيها.



وأكد كيم وون باي المسئول بالوزارة "سنواصل تعزيز التعاون مع الحكومة الصينية للقضاء على الصيد غير القانوني من قبل القوارب الصينية ولإدارة الموارد البحرية بشكل استباقي".