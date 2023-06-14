جنوب إفريقيا تطالب الصين تأمين احتياجاتها من ألواح الطاقة الشمسية

يعتزم وزير الكهرباء في جنوب إفريقيا دعوة الحكومة الصينية إلى مساعدة بلاده في ضمان احتياجاتها من ألواح الطاقة الشمسية، مع تنامي الطلب على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في جنوب إفريقيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن كجوسينتشو راموكجوبا وزير كهرباء جنوب إفريقيا، سيسافر إلى الصين خلال الأسبوع الحالي لمقابلة أكبر 6 شركات مصنعة لألواح الطاقة الشمسية؛ بهدف مساعدتها في تصدير منتجاتها إلى جنوب إفريقيا التي تعاني من أزمة مزمنة في إمدادات الكهرباء.

وأشارت بلومبرج، إلى أن عددا متزايدا من الشركات والمستهلكين في جنوب إفريقيا يحاولون تقليل اعتمادهم على شبكة الكهرباء الوطنية في ظل اضطرار شركة الكهرباء الحكومية إسكوم، التي تنتج 90% من الكهرباء في جنوب إفريقيا إلى قطع التيار لفترات طويلة؛ نتيجة عدم كفاية الإنتاج لتلبية الطلب على الكهرباء.

وقال وزير الكهرباء، إن جنوب إفريقيا بها شركتان فقط لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية وتخصصان كل إنتاجها للمشروعات الكبيرة، التي تنفذها شركات التعدين، في حين يعتمد باقي المستهلكين على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة من الصين.

وأضاف الوزير في مقابلة إعلامية، أنه "حتى عندما تكون هناك إمدادات في السوق، يضطر العميل للانتظار 3 أو 4 أشهر لاستلام ألواح الطاقة الشمسية، ونحن سنقول للصينيين إن هذه مشكلة بالنسبة لنا فهل يمكنكم المساعدة بتسريع تلك العملية؟".