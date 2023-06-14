محافظ أسيوط: لجنة للتقصي في تسريب بعض نتائج الإعدادية وإحالة رئيس الكنترول ومعاونيه للتحقيق

قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة والشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق العاجل في ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام من تسريب بعض نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022- 2023، وذلك قبل اعتمادها رسميا، مساء أمس الثلاثاء، وتكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بفحص الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه الواقعة، وإحالة رئيس كنترول الشهادة الإعدادية ومعاونيه للتحقيق.

وقال محافظ أسيوط إنه فور ورود معلومات عن تسريب بعض نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الثاني 2022- 2023، ونشرها على بعض المواقع الإلكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وذلك قبل اعتمادها رسميًا، مما أثار حالة من البلبلة بين أولياء الأمور فقرر تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش والمتابعة والشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال 24 ساعة، وتكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بفحص الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبة المقصرين والمتسببين في الواقعة، كما قرر المحافظ إحالة رئيس كنترول الشهادة الإعدادية بالمحافظة ومعاونيه إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم في الواقعة لمعرفة المتسببين في التسريب ومحاسبتهم لافتًا إلى إنه سيصدر قرارات عاجلة تخص الواقعة خلال الساعات القادمة.



يذكر أن محافظ أسيوط قد اعتمد مساء أمس الثلاثاء، بديوان عام المحافظة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022- 2023، بنسبة نجاح بلغت 77.3% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين، وبنسبة بلغت 76.20% للإعدادية المهنية، فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 62.5 % والطلاب، الصم وضعاف السمع نسبة 75.3 % مضيفًا أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.