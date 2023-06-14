قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشروعات التي نفذتها الدولة، لم كان قد تم تنفيذها في مناطق جديدة لما ارتفعت تكلفتها.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء: «إحنا بنضطر نصلح ونبني على اللي إحنا صلحناه».

وضرب مثالا بأن إنشاء شبكة صرف في منطقة جديدة أقل تكلفة كثيرا عن إصلاح وتطوير الشبكات الموجودة.

وتابع: «دايما المكان الجديد فيه فرصة أفضل للدولة من المكان اللي بندخله في التخطيط السابق اللي تم تجاوزه.. مش مهم نقول تجاوزه ليه، إحنا مش بنوزع اتهامات.. إحنا موجودين علشان نصلح ما أمكن».