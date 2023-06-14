قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن قرار عودة الفنانة حلا شيحة إلى الوسط الفني مرة؛ ليس قراره الشخصي- بل رأي الأسرة الفنية- متوقعا أن يلقى القرار ترحيبا من أغلبية الزملاء.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الثلاثاء، إلى استمرار تحفظ بعض الزملاء داخل الوسط بشأن قرار عودتها، معقبا: «أعتقد أن الأغلبية ستصوت لقرار عودتها.. الأسرة الفنية بنحبها وهي النهاية هي بنتنا».

وأضاف أنه من المتوقع أن يجري اجتماع معها داخل النقابة، حال صدور القرار بإجماع الأسرة الفنية على قرار عودتها مرة أخرى، معقبا: «ننتظر قرار عودتها وسيكون لنا جلسة كبيرة معها.. سيتم إغلاق الباب علينا ونعرض موقفها ويكون بينا حديث كبير»، مشيرا إلى تواصلها معه في مناسبة وحيدة عبر الهاتف خلال الآونة الأخيرة.

وبشأن ارتداء الفنانة الحجاب من عدمه وعلاقته بالفن، علق: «كل فنان حر في تصرفاته، لكن إذا أخذ القرار، لأنه يرى أن الفن حرام؛ هنا لازم وقفة».