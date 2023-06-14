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الصين تنتنظر الفرص لإصدار سندات سيادية بالعملة الأجنبية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 يونيو 2023 - 3:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يونيو 2023 - 3:05 م

تنتظر وزارة المالية الصينية الفرص لإصدار سندات سياسية بالعملة الأجنبية، وفقا لما قاله المدير العام لإدارة التمويل وانج كيبينج خلال مؤتمر للمستثمرين في هونج كونج أمس الثلاثاء.

ونقلت وكالة وكالة بلومبرج عن أشخاص لم تفصح عن هويتهم، لأنه غير مسموح لهم بالتحدث عن الأمر بصورة علنية، إن وانج قال إن التكاليف مازالت مرتفعة للغاية، لذلك سوف تستمر الصين في مراقبة وضع السوق.

ولكنه أضاف أن المستثمرين يجب أن يطمأنوا بأن توجه الصين نحو الانفتاح مازال قويا، في حين أن الإصدار الدوري للسندات السيادية بعملات أجنبية يعد سياسة مقررة.


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