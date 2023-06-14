توجه الفنان مصطفى كامل، بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على إعادة انتخابه نقيبًا لنقابة المهن الموسيقية لمدة 4 سنوات بالتزكية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النقابة، قائلا: «أشكر كل زملائي من أصغر موسيقي في مصر إلى أكبر قامة موسيقية، شرف كبير إفساح الطريق لي، يارب أكون عند حسن الظن واستحقها».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ONE» مساء الثلاثاء، أن ملف تحصيل الموارد يظل على قائمة أولوياته خلال فترة ولايته الجديدة، مشيرا إلى نجاحه برفع المعاشات على مدار الـ7 أشهر الأخيرة بواقع 3 مرات بنسبة 30 %.

وأشار إلى إصداره قرار إداري؛ بشأن تبكير صرف المعاش قبل مناسبة عيد الأضحي المبارك، متابعا: «سيظل تحسين بيئة تحصيل الموارد وبتر أيادي أي فاسد، أي عناصر فاسدة سيتم بترها من النقابة، والاهتمام بالمعاشات والمرضى أولوية اهتماماتي، النقابة خصصت لهذا الغرض كي تكون في عون كل البسطاء واليتامى وكبار السن».

وبشأن رأيه في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فى الموسيقى الآونة الأخيرة ، قال: «موضوع الذكاء الاصطناعي زعلني نفسيًا وخايف منه جدًا، وربنا يستر علينا وعلي رموزنا، إحنا داخلين على وقت ربنا هو الستار فيه»حسب تعبيره.

وتابع: «اللعب في صوت سيدة الغناء العربي، والعندليب عبد الحليم الحافظ، والموسيقار عبد الوهاب شيء؛ أمر لا يحتمل الهزار، عندنا رموز لا يصح الهزار فيها، مينفعش نهزر في أهرامات الجيزة، المطرب له أحقية التصرف في صوته لو على قيد الحياة، لكن مع الرموز أمر لا يصح، فإذا فتح الباب أمام هذا الطريق؛ فنحن على أعتاب جريمة آجلا أم عاجلا».