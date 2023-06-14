أعرب أشرف غريب، والد طالبة المنصورة نيرة، عن شكره لله بعد تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل، قاتل ابنته، اليوم الأربعاء، مؤكدًا أنه راضٍ بقضاء الله.

وتوجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، بتحية إلى القضاء المصري الشامخ الذي يأتي بحقوق الناس، مؤكدًا أن مصر دولة قوية ودولة مؤسسات.

وذكر أن حق ابنته عاد في وقت قياسي، معقبًا: «مفيش حاجة تعوض اللي راح لكن الحمد لله، هي متغلاش على اللي خلقها، وقضاء ربنا راضيين بيه».

وعن الكلمة الأولى التي نطق بها بعد سماعه لخبر تنفيذ الحكم، أوضح أنها «الحمد لله»، مؤكدًا حرصه على النطق بتلك الكلمة في كل أوقات السراء والضراء.

ونفى اهتمامه بالدعوات التي دعت إلى العفو عن القاتل؛ بسبب طمأنة المحامي له في جميع الإجراءات، مضيفًا: «كنت واثقًا في عدالة ربنا، لم ألتفت لموقف المدافعين عن موقف محمد عادل ولا أرد عليهم، عندي يقين بالله إن الدم مبيروحش.. ربنا اسمه العدل والحق».

ونفذت مصلحة السجون بسجن جمصة صباح اليوم حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل في القضية المعروفة إعلاميا بقاتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.