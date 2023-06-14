 الناشط أحمد سلامة يستعرض رحلته أمام الرئيس السيسي: الدنيا كانت ضلمة أوي يا ريس - بوابة الشروق
الأربعاء 14 يونيو 2023 3:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم اللقب الإفريقي في كازابلانكا؟
النتـائـج تصويت

الناشط أحمد سلامة يستعرض رحلته أمام الرئيس السيسي: الدنيا كانت ضلمة أوي يا ريس

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 14 يونيو 2023 - 3:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يونيو 2023 - 3:10 م


شارك الناشط والمؤثر أحمد سلامة، في المؤتمر الوطني للشباب الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء.

واستعرض سلامة، رحلته التي بدأت بتخرجه الجامعي عام 2002، وسفره للخارج لمدة 12 سنة، وعاد وقت ثورة 25 يناير، وحضر ثورة التصحيح في 2013، وقال: "الدنيا كانت ضلمة أوي يا ريس".

وأضاف أنه لم ييأس وطرق كل الأبواب، من دون تكون له أي علاقات، ووجد أن كل الأبواب فُتحت وعمل على تحقيق أحلامه وأسس منصة لمخاطبة شباب الوطن العربي بالكامل.

وأكّد أن التغيير في البنية التحتية لم يكن فقط بالإنشاءات لكن أيضا من داخل المواطنين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك