الناشط أحمد سلامة يستعرض رحلته أمام الرئيس السيسي: الدنيا كانت ضلمة أوي يا ريس



شارك الناشط والمؤثر أحمد سلامة، في المؤتمر الوطني للشباب الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء.

واستعرض سلامة، رحلته التي بدأت بتخرجه الجامعي عام 2002، وسفره للخارج لمدة 12 سنة، وعاد وقت ثورة 25 يناير، وحضر ثورة التصحيح في 2013، وقال: "الدنيا كانت ضلمة أوي يا ريس".

وأضاف أنه لم ييأس وطرق كل الأبواب، من دون تكون له أي علاقات، ووجد أن كل الأبواب فُتحت وعمل على تحقيق أحلامه وأسس منصة لمخاطبة شباب الوطن العربي بالكامل.

وأكّد أن التغيير في البنية التحتية لم يكن فقط بالإنشاءات لكن أيضا من داخل المواطنين.