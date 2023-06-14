كوريا الجنوبية تتجه لإدخال إرشادات للوفاء بحدود الاتحاد الأوروبي للكربون



قالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية في بيان اليوم الأربعاء، إن البلاد تخطط لوضع إرشادات مفصلة حتى تتمكن الشركات فى كوريا الجنوبية من الامتثال لآلية تعديل حدود الكربون بالاتحاد الأوروبي.

ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان، فأن كوريا سوف تواصل مناقشاتها مع الاتحاد الأوروبي لضمان أنه يمكنها مواصل استخدام آليته الخاصة بقيام الانبعاثات.

وفي الوقت الذى من المقرر فيه أن يبدأ الاتحاد الأوروبي جمع بيانات انبعاثاته من أكتوبر، سوف يحتاج المصدرون في صناعات الصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة والهيدروجين والكهرباء، إلى الإبلاغ عن عدد الاطنان المترية لثاني أكسيد الكربون الناتج عن تصنيع هذه السلع.