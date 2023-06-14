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كشف بلال علام، المعلق المصري الشهير السبب الرئيسي لرحيله عن قناة أون تايم سبورتس.

وقال بلال علام في تصريحات تلفزيونية لبرنامج (الماتش):" رحلت عن التعليق في الدوري المصري بعد وصول عرض سعودي كان أفضل بنسبة لي".

أضاف:" بصراحة إدارة أون سبورت بأمانة قدموا كل المستحيل ووقفوا بجانبي، ولكنني فضلت الرحيل بمحض إرادتي عندما أدركت أنني لن أضيف أي جديد للدوري المصري".

أكمل:" أخبرت إدارة أون بدون لف ودوران بوصول عرض سعودي ووافقوا على رحيلي، الحياة فرص وأحنا في عصر الاحتراف".

أكمل:" جماهير الأهلي اتهمتني بالنحس بسبب أن حظي كان سيئ بتعليقي على 3 مباريات متتالية للأهلي حقق خلالها هزيمة وتعادلين".

واصل :" كان هناك بعض العقلاء داخل النادي الأهلي دافعوا عني وطالبوا الجماهير بالهدوء والإيمان بالظروف".

تابع:" جمهور الزمالك أعطاني أكثر مما أستحق، كان في حالة في مصر وأكرموني بكثير من المدح والأدب".

أتم:" أحاول دائما الفصل في تعليقي على مباريات الأهلي أو الزمالك، وفي النهاية الكلمة اللي بتطلع مني بخاف منها وبخاف عليها، الجمهور أحيانا يوجهك لسكة معينة لهذا لا أركز في الانتقادات الموجهة بغلق هاتفي، وبقول اللي بيملي عليا ضميري والتقييم للناس في الآخر".