الإمارات: تخصيص يوم للإغاثة والتعافي والسلام خلال مؤتمر كوب 28 للتغير المناخ

أعلنت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، مريم بنت محمد المهيري عن تخصيص يوم لـ"الإغاثة والتعافي والسلام" ضمن أجندة مؤتمر مؤتمر الأطراف "كوب28" للتغير المناخ الذي تستضيفه الإمارات في نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال ترؤسها جلسة نقاشية وزارية مفتوحة ضمن جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، أمس، حول "تهديدات السلم والأمن الدوليين"، حيث ناقشت الجلسة "تأثير تغير المناخ على أدوار ومسؤوليات بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة".

وقالت المهيري في كلمتها: "خلال مؤتمر (كوب28) لذي يٌعقد في دبي في وقت لاحق هذا العام، تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة - بصفتها مستضيفة للحدث العالمي - لتخصيص يوم (الإغاثة والتعافي والسلام)، الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، والهدف منه هو تسليط الضوء على ارتباط قضايا تغير المناخ والسلام والأمن، وذلك من أجل اقتراح حلول عملية لمكافحة تغير المناخ والحد من تأثيره على الاستقرار.

وأضافت: "نشجع على تبني أجندة طموحة خلال (كوب28) من أجل الوصول إلى حدِ كافِ من التمويل المناخي في ظل ندرة الدعم اللازم للحد من التغيرات المناخية - لا سيما لدى البلدان والمجتمعات التي تعاني من أزمات إنسانية وأمنية. فهم يتلقون في بعض الحالات نصيب متدني للفرد أقل بمقدار 80 مرة من البلدان النامية الأخرى، التي تتلقى بالفعل تدفقات غير كافية. وقد حان الوقت الآن لفهم أفضل حول كيفية التفاعل مع هذه الظواهر، والدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي، وكيف يٌمكننا التعاون لبناء مجتمعات سلمية وأكثر ازدهارًا، ومرونة تجاه قضية المناخ".

وشددت المهيري خلال الجلسة على أهمية دمج الاعتبارات المناخية في تفويضات الأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام، واستعرضت كيف يمكن للتمويل والعمل المناخي أن يساهما في منع النزاعات وحلها وبناء السلام.

وتناولت الجلسة الوزارية، التي جرت خلال رئاسة دولة الإمارات لمجلس الأمن الشهر الجاري، تأثير التغير المناخي على مهام ومسئوليات بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة. ودعت الجلسة إلى اتباع منهجيات تعاونية سريعة لإدارة العلاقة الديناميكية المعقدة بين التغير المناخي وتبعاته على السلام والأمن الدوليين.

حضر الجلسة ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن والعديد من الشخصيات الدولية البارزة بمن فيهم خوان مانويل سانتوس، الرئيس الكولومبي الأسبق الحائز على جائزة نوبل للسلام والعضو في "منظمة الشيوخ" العالمية؛ وجان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام؛ وسلمى قدري، الخبيرة في شئون المناخ والسلام والأمن لدى المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية.