تلفزيون روسي: إصابة قائد كبير بالقوات الشيشانية في أوكرانيا

نقلت قناة (زفيزدا) التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن الدائرة الصحفية لمجلس النواب الروسي (الدوما) قولها إن قائدا كبيرا في القوات الشيشانية التي تقاتل إلى جانب روسيا في أوكرانيا قد أصيب.

ويعتبر آدم ديليمخانوف، وهو عضو بمجلس الدوما الروسي وقائد الفرقة الشيشانية بالحرس الوطني الروسي، على نطاق واسع ثاني أكبر المسؤولين بمنطقة القوقاز بعد رمضان قديروف، بحسب وكالة رويترز.

ميدانيا، أعلن المتحدث باسم الإدارة العسكرية لمدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، مقتل 3 أشخاص على الأقل في قصف صاروخي روسي استهدف المدينة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار إلى إصابة 13 آخرين بجروح وإلى "احتمال وجود أشخاص تحت الأنقاض".