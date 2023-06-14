قومي السكان ينظم حملة «وعيك السكاني يهمنا» في زراعة دمياط

واصل المجلس القومي للسكان في محافظة دمياط، حملاته التوعوية، تحت شعار "وعيك السكاني يهمنا"، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مديرية الزراعة بدمياط، للأسبوع الثاني على التوالي، بمشاركة مديرية أوقاف دمياط، وهيئة تعليم الكبار، وجمعية تنظيم الأسرة، وذلك في قاعة الإرشاد الزراعي بالمديرية لعدد 120 موظفة.

وأوضحت ياسمين جوهر، مدير المجلس القومي للسكان في محافظة دمياط، أن المجلس واصل حملاته للعام الرابع على التوالي، عن الزواج المبكر وتأثيره السلبي على مؤشرات الدولة، من تسرب من التعليم وأمية وبطالة، وتأثيره الصحي والنفسي علي الفتاة وتأثيره السلبي على المجتمع، وسبب من أسباب الزيادة السكانية، وتم التنويه على أهمية التعليم ومحو الأمية، والمشاركة في القضاء عليها للنهوض بالأفراد والمجتمعات.

وأكد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، اهتمام القطاع الزراعي بالمرأة الريفية، وعلى تمكينها الاقتصادي والاجتماعي، وتحدث عن الأنشطة التي تقوم بها المديرية في خدمة المرأة الريفية.

وأشارت سحر عبد الباري، مدير العلاقات العامة بمحو الأمية، إلى أهمية محو الأمية، والخدمات التي تقدمها هيئة تعليم الكبار، سواء امتحانات فورية أو فتح فصول، أو تكملة التعليم بعد الابتدائي والإعدادي.

وتحدثت هدى السرته، مدير الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، عن الزيادة السكانية وتداعياتها وعن الحملة الخاصة بهم في الفترة المقبلة، وعن الاهتمام بصحة الأم والطفل.

وعقب الشيخ احمد فرحات، ممثل مديرية الأوقاف بدمياط، على جميع الرسائل السابقة مستشهدا بالقرآن والسنة النبوية، في تفاعل متميز من الحضور وسرد أسئلة كثيرة واستمرت الندوة لأكثر من ساعتين، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور طارق توفيق أمين، نائب وزير الصحة والسكان.