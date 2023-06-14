 هيئة الدواء: انتهاء دورة تدريبية حول التعريف بدليل الممارسات الإكلينيكية الجيدة - بوابة الشروق
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هيئة الدواء: انتهاء دورة تدريبية حول التعريف بدليل الممارسات الإكلينيكية الجيدة

منى زيدان
نشر في: الأربعاء 14 يونيو 2023 - 9:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يونيو 2023 - 9:17 م

أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء الدورة التدريبية التي جاءت تحت عنوان "التعريف بدليل الممارسات الإكلينيكية الجيدة (ICH E6) وتطبيقه من خلال متطلبات هيئة الدواء المصرية والقواعد المحلية والدولية المنظمة".

وتم خلال الدورة التدريبية، تعريف ممثلي الشركات والرعاة الرسميين للدراسات الإكلينيكية والمنظمات البحثية التعاقدية وطلبة الماجستير والدكتوراة بكيفية تطبيق قواعد الممارسة الإكلينيكية الجيدة ICH E6 (R2) أثناء إجراء الدراسات الإكلينيكية في مصر، وفقا للوائح وقوانين هيئة الدواء المصرية وللقواعد المحلية والدولية المنظمة، وكذلك مناقشة أهم التحديات لممارسة الدراسات الإكلينيكية في مصر.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تبادل سبل الدعم والخبرات، وبناء كوادر بشرية متطورة؛ قادرة على التصدي لمستجدات سوق العمل.


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