محافظ الدقهلية يعلن صرف 600 ألف جنيه مساعدات خيرية للأسر الأولى بالرعاية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صرف 600 ألف جنيه مساعدات خيرية للأسر الأولى بالرعاية، خلال شهر مايو على مستوى المحافظة، وعددهم 1454 أسرة، تم صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية وفقًا للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.

جاءت تصريحات المحافظ بناء على التقرير الذي عرضه الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه في حالة الصرف نقدًا حتى 500 جنيه يتم الصرف عن طريق الإدارة الاجتماعية التي يتبعها محل إقامة المواطن، والمبالغ أكثر من 500 جنيه يتم تحرير شيك باسم المستفيد تنفيذًا للقانون، والمشروعات الصغيرة يتم شراء البضاعة للمواطن عن طريق لجنة من مؤسسة التكافل الاجتماعي.

ولفت إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لـ15 حالة تنوعت ما بين مساعدات زواج وتقديم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمعاقين وأيضا مشروعات تمكين اقتصادي فضلا عن مساعدات مالية، وهذه الحالات هي التي تم بحثها من خلال مندوب التضامن الاجتماعي بالمركز التكنولوجي للمحافظة.

ووجه المحافظ لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في كل شبر على أرض المحافظة والبحث عن هؤلاء الأسر من خلال إدارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والخيرية.