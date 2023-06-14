العامة للصوامع: استحداث منظومة لتداول ومتابعة سير الأقماح ومنع أي تلاعب

قال المهندس كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للتخزين والصوامع بوزارة التموين، إنه في بداية 2014 كان لدى مصر سعة تخزينية تكفي لشهر وبضع أيام، مؤكدًا أنه لولا المشروع القومي للصوامع لتعرضت مصر لأزمات نقص في الأقماح.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الثلاثاء، أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء 50 صومعة منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية كمرحلة أولى، منوهًا أنه في عام 2017 أولى اهتمامًا بالسلع الاستراتيجية ومنها القمح وتم تخصيص 1.8 مليار جنيه لاستيراد كميات من القمح تكفي لمدة 6 شهور.

وأشار إلى أنه عند اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، مصر كان لديها مخزون من القمح بشكل جيد، مشددًا على أن مشروع الصوامع كان نظرة ثاقبة من القيادة السياسية.

ولفت إلى أن مصر تمتلك 80 صومعة للقمح بسعة تخزينية 3,6 مليون طن، ومن المستهدف الوصول إلى إنشاء صوامع بسعة تخزينية 5 مليون طن، منوهًا إلى أن الوصول إلى هذا المستهدف سيكون أمرًا سهلًا، بسبب مشروع توشكى، ومشروع الدلتا الجديدة.

وذكر أن هناك تنسيق جغرافي لإنشاء الصوامع، وذلك لتقليل سلسلة التداول وبالتالي انخفاض نسبة الهدر في الأقماح، بالإضافة إلى اعتماد الصوامع التكنولوجية التي تساهم في خفض نسبة الهدر أيضًا الناتج عن سوء التخزين.

ونوه بأن هناك منظومة حديثه لتداول الأقماح، تحت إشراف الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، للرقابة والسيطرة على كميات القمح الموجودة داخل البلاد، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة ستعتمد على شبكة ربط وتتبع لخط سير الشاحنات الناقلة للأقماح وعدم السماح بأي تلاعب وتم تنفيذها على 22 صومعة كمرحلة أولى لتبدأ العمل خلال الأسام المقبلة.