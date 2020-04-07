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السيطرة على حريق في عدة منازل بسوهاج دون خسائر بشرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عبد المجيد
نشر في: الأربعاء 14 يونيو 2023 - 1:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 يونيو 2023 - 1:18 ص

نشب حريق في عدد من المنازل والأحواش بقرية القرعان التابعة لمجلس قروي العوامر بحري بمركز جرجا بسوهاج، وانتشرت النيران سريعا لسوء الأحوال الجوية، وجرى تحرير المحضر اللازم. 

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بنشوب حريق في عدة منازل، وانتقلت وحدة بحث جنائي إلى موقع الحادث.

كما توجه إلى مكان الحريق عاطف الصمطي، رئيس مركز جرجا، ومسؤول شركة الغاز والمياه والكهرباء، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء من نقاط إطفاء بيت داود وبرديس للسيطرة على الحريق الذي ساعدت الرياح في انتشاره سريعا، كما نتج عن الحريق إصابة عدد من المواطنين بإصابات خفيفة ولا توجد خسائر في الأرواح.

 

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