المنتخب الأوليمبي يؤدي تدريبه الثاني استعدادا لودية غانا

أدى المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريبه الثاني بالإسكندرية استعدادا للقاء الودى مع غانا الخميس فى معسكره المغلق بالإسكندرية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل وهى البطولة التى يتأهل منها الثلاثة الأوائل الى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابع .. شهد التدريب تنافس قوى بين اللاعبين للفوز بثقة المدير الفني البرازيلى ميكالى الذى حرص على إيقاف التدريب أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتحفيظهم طريقة اللعب والخطة المقرر مواجهة غانا بها.

تابع التدريب محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب ، ويضم الجهاز الفنى للمنتخب كلا من : محمود حرب مدير المنتخب ، وتياجو المدرب العام ، ووائل رياض المدرب ، وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء وسيد السويركى مدرب الحراس ، ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ، ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ، ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل ، وعمرو سلمان الإداري، ومحمد محمود واحمد شوقي للتدليك، وعيد سليمان مدير المهمات.

ويختتم المنتخب استعداده اليوم للقاء غانا وديا بعدها يمنح الجهاز الفني اللاعبين راحة بعد المباراة قبل السفر فى مساء " الجمعة " إلى الرباط لإجراء معسكر أخير بها يتخلله لقاء ودى مع الكونغو ثم يسافر المنتخب إلى مدينة طنجة التى تستضيف مباريات مجموعته.