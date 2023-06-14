قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن «العدل حزب ليبرالي معارض، خرج من رحم ثورة 25 يناير، وانطلق بعدها إلى الإصلاح كطريق وفكر».

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية، مساء الأربعاء، أن «المعارضة تستلزم مسئولية أخلاقية في القول والفعل»، معقبًا: «لا نبشر بأمل زائف ولا نصبح دراويش للسلبيات وترويجها».

وأكمل: «نحن لسنا مغرمين بالحديث عن الماضي ما يهمنا هو المستقبل، والذي نرى صعوبة الانتقال إليه بدون مواجهة البيروقراطية التي تجاوزت منطق المحافظة إلى الجمود، وأصبحت عبئًا على ما وجدت لخدمته وهو المجتمع والدولة».

وذكر أن «ابدأ» من أهم المبادرات التي تنفذ على أرض المحروسة، مشددًا على أهمية التعامل مع المبادرة تشريعيًا وتنظيميًا لتكتمل المنظومة.

ولفت إلى حديث الحكومة المستمر عن الاستثمار والقطاع الخاص وتعظيم دوره وتقديم حوافز له، متسائلًا: «متى نتحدث عن السوق؟ السوق الحر يخلق استثمار وقطاع خاص قوي وليس العكس، والأهم من الحوافز وضوح وشفافية التكاليف المباشرة وغير المباشرة أمام المستثمر».

وتابع «كل جهة رقابية على المصانع ترغب في تحقيق موارد، تمارس سلطة على المصانع وتعدل قانونها الخاص وتفرض رسومًا مباشرة، الأمر الذي يؤدي إلى تخبط شديد.

واستطرد: «هناك أكثر من 13 جهة داخل مصر، بعضهم لديه صلاحية الضبطية القضائية التي تصل إلى حد إغلاق المنشأة، فصاحب المصنع نصف أيام الشهر يبحث مع اللجان ما يفعله خوفا من المحاضر وما يفرض عليه».